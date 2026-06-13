Gobierno keniano acatará orden judicial de suspender temporalmente el centro antiébola

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Nairobi, 13 jun (EFE).- El ministro de Salud keniano, Aden Duale, aseguró que el Gobierno acatará la orden judicial que suspende temporalmente la construcción de un centro de cuarentena para el ébola, financiado por Estados Unidos, en la base aérea de Laikipia, en Nanyuki, centro del país.

“Somos un gobierno que respeta el Estado de derecho, por lo que acatamos la decisión judicial”, dijo Duale en una reunión de preparación ante enfermedades infecciosas celebrada en Nairobi, capital de Kenia, según recogen medios locales este sábado.

“Pero en caso de que necesitemos invocar la Ley de Salud Pública, artículos 35 y 36, lo haremos. Una epidemia de esta magnitud no puede esperar a más consultas. Tenemos que salvar vidas. Tenemos que preparar al país”, añadió.

El centro antiébola acordado con Estados Unidos para recibir y tratar a estadounidenses provocó el rechazo del sindicato de sanitarios y de las comunidades vecinas, que protestaron durante días frente a la base militar.

Al menos una persona murió el pasado martes, otra resultó herida y 19 fueron detenidas tras enfrentamientos con la Policía, que reprimió con gas lacrimógeno y cañones de agua.

La Justicia keniana ordenó al Gobierno hacer públicos los detalles del plan y dictaminó medidas cautelares para suspender las obras y la admisión en el país de personas expuestas o infectadas con el virus.

De acuerdo con el ministro, este centro formará parte de una red más amplia de 23 unidades de preparación destinadas a fortalecer la capacidad del país para responder a brotes de enfermedades infecciosas, especialmente ante el aumento de casos de ébola en países vecinos.

“Quiero dejar claro que las instalaciones de preparación no son prueba de un brote. Son simplemente una medida de precaución para garantizar que, en caso de confirmarse un caso, nuestros sistemas de salud puedan responder eficazmente protegiendo a la población”, afirmó Duale.

El 3 de junio pasado, el ministro de Sanidad había afirmado que no consultarían con la ciudadanía para implementar intervenciones sanitarias, tras ser citado por la Comisión de Sanidad de la Asamblea Nacional (Cámara Baja) para rendir cuentas sobre un pacto millonario en el que Washington prometió 13,5 millones de dólares (11,6 millones de euros) para levantar la instalación en la base aérea.

Según los últimos datos oficiales de la República Democrática del Congo, ese país acumula 689 casos confirmados, incluidos 139 fallecidos, mientras que la vecina Uganda registra 19 contagios confirmados, entre ellos dos fallecidos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera “alto” el riesgo de brote en África subsahariana y “bajo” a escala global. EFE

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