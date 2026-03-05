Gobierno libanés: 77 muertos y más de 500 heridos en bombardeos israelíes desde el lunes

Beirut, 5 mar (EFE).- El número de muertos por los bombardeos israelíes iniciados el pasado lunes contra el Líbano asciende a 77 personas, mientras que hay más de 500 heridos, según informaron este jueves fuentes oficiales.

Desde el lunes hasta la medianoche del miércoles se han producido 77 muertos y 527 heridos, según el último balance ofrecido por el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, este organismo avisa que en las últimas horas «los hospitales han recibido más víctimas, y los números se actualizarán de forma continua».

Esta madrugada Israel lanzó nuevos bombardeos contra los barrios del sur de Beirut, mientras que un ataque separado contra un edificio residencial en el norte del Líbano causó al menos dos muertos y un herido, según informaron la agencia estatal y autoridades sanitarias libanesas.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) indicó que cazas israelíes efectuaron varias incursiones aéreas contra la periferia sur de la capital, un bastión del grupo chií libanés Hizbulá, que alcanzaron las zonas de Ghobeiri y Bir al Abed, en el área de Haret Hreik.

Las explosiones se produjeron al amanecer en medio de la intensificación de los ataques israelíes en distintos puntos del país en los últimos días, que comenzaron el lunes en represalia por la irrupción del grupo chií libanés Hizbulá en apoyo a Irán en la guerra.

En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública informó de que un bombardeo israelí contra un edificio en el campamento de refugiados palestinos de Beddawi, en la ciudad de Trípoli (norte), causó la muerte de dos personas y un ciudadano herido, recogió NNA.

El Ejército israelí aseguró el miércoles haber atacado decenas de objetivos en el Líbano que según afirmó eran utilizados para ataques contra territorio israelí. EFE

