Gobierno llama a maestros mexicanos al diálogo y a manifestarse de manera pacífica

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Ciudad de México, 1 jun (EFE).- La secretaria de Gobernación (Interior) de México, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado este lunes a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a manifestarse de manera pacífica y a acudir a una mesa de trabajo tras los choques registrados en medio de los preparativos en Ciudad de México para el Fan Fest del Mundial 2026.

“Desde el Gobierno reiteramos el llamado a los integrantes de la CNTE a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en Gobernación para atender sus demandas”, publicó la titular de la dependencia en su cuenta oficial de X.

Rodríguez escribió este mensaje mientras miles de maestros se enfrentan a un cerco policial en las inmediaciones del Zócalo de Ciudad de México, donde se registraron empujones y escaramuzas con agentes que impedían el acceso a la plaza.

En cuanto a los ataques, apuntó que entre los integrantes del magisterio hay provocadores que “no son maestros” y rechazó esta actuación por parte de los supuestos infiltrados en la movilización convocada por la CNTE el pasado viernes luego de reunirse con autoridades federales, entre ellas la propia secretaria.

La funcionaria etiquetó en este mensaje, que invita a una mesa de trabajo con los maestros, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores (ISSSTE), Martí Batres.

Este lunes miles de maestros encabezaron una movilización en la que se registraron forcejeos entre maestros y policías en los accesos al Zócalo, mientras personas embozadas portando tubos lanzaron cohetes y golpearon vallas.

Los manifestantes amagaron con escalar sus protestas durante el Mundial 2026, cuyo partido inaugural se celebrará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

La movilización marca una nueva escalada en el conflicto entre el gobierno de Sheinbaum y la CNTE, que inició un paro nacional indefinido para exigir cambios al sistema de pensiones, aumentos salariales y mejoras laborales. EFE

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