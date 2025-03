Gobierno luso ve moción de confianza como última oportunidad para que oposición se aclare

2 minutos

Lisboa, 7 mar (EFE).- El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), afirmó este viernes que la moción de confianza que se debatirá el martes en el Parlamento es la «ultima oportunidad» para que la oposición declare si existen «las condiciones para la gobernabilidad».

Así lo señaló en rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros el portavoz del Ejecutivo, António Leitão Amaro, quien fue preguntado sobre unas declaraciones del ministro de Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, al medio Observador, quien no descartó que el Gobierno retire la moción.

En esa entrevista, publicada este viernes, Castro Almeida dijo que si el Partido Socialista (PS) renuncia a una comisión legislativa de investigación sobre una empresa en manos de la familia de Montenegro, que es lo que ha motivado también la moción, el Ejecutivo podría por su parte retirar esa iniciativa.

Leitão Amaro no contestó directamente a esa cuestión cuando fue preguntado una y otra vez por los periodistas y señaló que no «existe ninguna conversación que no se sepa ni sea dentro del debate público» con el PS.

Además, remarcó que la comisión impulsada por los socialistas «no es lo que está en cuestión ni lo ha estado nunca».

El portavoz recordó que, pese a que la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) ha rechazado dos mociones de censura en las últimas semanas, la última el miércoles, se dijo que «se entendía que no hay condiciones para gobernar», por lo que se ha llegado a esta situación de presentar una moción de confianza.

Al respecto, agregó que lo que ha dicho Castro Almeida es dar eco «a la declaración del primer ministro de la semana pasada: que tiene que haber una demostración clara de los partidos de la oposición, es decir, un marco parlamentario mayoritario de que sí que hay condiciones de gobernabilidad».

El Gobierno ha presentado la moción por la polémica que envuelve a Montenegro por Spinumviva, una empresa en manos de su mujer y sus hijos que el primer ministro fundó antes de asumir el cargo y cuando no estaba en la política activa y que ha recibido pagos de otras compañías en las que había trabajado el político.

Las cuentas no se le salen al Gobierno en la votación en el Parlamento, porque mociones de confianza pueden ser rechazadas y aprobadas por mayoría simple, y tanto el PS como el ultraderechista Chega han dicho que votarán en contra. EFE

ssa/lmg/lar