The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Gobierno palestina envía condolencias a Reino Unido tras ataque contra sinagoga

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerualén, 3 oct (EFE).- El Gobierno palestino de Cisjordania, en manos de Mahmud Abás, envió este jueves condolencias al Reino Unido después de que ayer dos personas murieran tras un atentado calificado de terrorista contra una sinagoga de Mánchester.

«El pueblo palestino —sus dirigentes, gobierno y ciudadanos— expresó sus más sinceras condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo del Reino Unido, así como a todas las familias de las víctimas, y deseó una pronta recuperación a los heridos», recoge un comunicado difundido por Wafa.

En la nota, el Gobierno palestino, que gestiona partes fragmentadas de la Cisjordania ocupada, quiso dejar claro su rechazo al «terrorismo».

«La Presidencia palestina rechazó firmemente los ataques contra civiles en sus hogares, lugares de culto o cualquier otro lugar. La solidaridad con el pueblo palestino u otros nunca debe utilizarse para justificar actos de violencia o comportamiento antisemita», agregó.

Abás, que aspira a asumir el gobierno de Gaza, lleva meses distanciándose de la postura de Hamás, cuyas relaciones llevan décadas rotas.

El plan de Donald Trump para Gaza contempla la creación de un gobierno de transición conformado por un organismo internacional que el propio dirigente lideraría y que posteriormente podría quedar en manos de la Autoridad Palestina, solo si cumple con unas reformas de las que no se dan más detalles en esta propuesta. EFE

ngg/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR