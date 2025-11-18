Gobierno palestino dice que ataque en Cisjordania fue hecho por dos palestinos de 18 años

Jerusalén, 18 nov (EFE).- Los dos palestinos autores del ataque en Cisjordania que resultó en el asesinato de un hombre por apuñalamiento son dos jóvenes de 18 años de la ciudad cisjordana de Hebrón y de la localidad de Beit Umar, al sur de esta urbe, según confirmó el Ministerio de Salud palestino.

Los jóvenes responden a los nombres de Ibrahim Imran Al Atrash y Walid Muhamad Jalil Sabarna, indicó Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en las zonas reducidas de Cisjordania no controladas por Israel.

El atentado se produjo en el cruce de carretera de Gush Etzion, en el sur de Cisjordania y cerca de Hebrón, cuando los jóvenes atropellaron a un grupo de personas y luego salieron del coche para apuñalarlas, causando heridas a una mujer de 40 años, a un niño de 15 y a un hombre de unos 30 años.

Los jóvenes murieron a manos de militares israelíes, según informó el Ejército de Israel en un comunicado.

Los soldados, según la nota, encontraron materiales explosivos en el vehículo de los atacantes, de los que se hicieron cargo especialistas en desactivación de bombas de la Policía de Fronteras de Israel.

Según informó el servicio de emergencias israelí MDA, el ataque ocurrió sobre las 14.00 hora local (12.00 GMT) en el cruce de carreteras de Gush Etzion, ubicado al sur de la ciudad cisjordana de Belén.

La zona de Gush Etzion, al sur de Belén y también próxima a Jerusalén, cuenta con varios asentamientos israelíes ilegales. Según los datos del Gobierno de Israel, más de 26.000 colonos residen en estas comunidades en territorio palestino.EFE

