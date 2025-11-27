Gobierno palestino difunde video de presunta ejecución de dos palestinos a «sangre fría»

Jerusalén, 27 nov (EFE).- El Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) difundió este jueves un video en el que se muestra supuestamente a miembros de las fuerzas israelíes ejecutando a dos jóvenes palestinos en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, y denunció un asesinato «a sangre fría».

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo estar «revisando el incidente» y derivó a la Policía de Israel, que no contestó aún a preguntas sobre lo ocurrido.EFE

