Gobierno palestino eleva la alerta en Cisjordania y prohíbe reuniones en espacios públicos

2 minutos

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El Gobierno palestino anunció una serie de medidas ante la escalada bélica entre Israel y Estados Unidos contra Irán, prohibiendo las reuniones en espacios públicos y declarando la «alerta máxima» en hospitales y centros médicos, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Mohamed Mustafa.

«El primer ministro ordena a todas las instituciones que aumenten su nivel de preparación para hacer frente a los acontecimientos», recoge el comunicado del Gobierno palestino.

El Ejecutivo llamó a la población a minimizar los desplazamientos y viajes, evitar acudir a comprar en masa por el pánico y evitar las reuniones en espacios públicos, en una serie de medidas que se aplican precisamente cuando la mayor parte de la población cisjordana celebra el Ramadán, el mes sagrado del islam en el que estos encuentros son habituales y los viajes.

«Se asegura a los ciudadanos que las comodidades básicas estarán disponibles hasta seis meses», aseguró el Gobierno sobre su reserva, advirtiendo que tomará medidas para evitar la manipulación de precios en los mercados.

La Autoridad de Petróleo, junto a los gobernadores regionales, está regulando la gestión del combustible y las gasolineras trabajan para asegurar las funciones de los sectores prioritarios.

Respecto a la educación, el domingo y el lunes las escuelas impartirán clase en línea, y la política se actualizará en función de la situación.

El territorio palestino de Cisjordania, al este de Israel, no es el objetivo de Irán, si bien en otras escaladas se han producido heridos e incluso víctimas mortales por la caída de metralla de los proyectiles de la República Islámica.

A diferencia de en territorio israelí, su población no cuenta con sistemas de alarma o refugios, salvo en el caso de los asentamientos que los colonos de Israel mantienen en el enclave en contra del derecho internacional.EFE

