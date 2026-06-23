Gobierno panameño dispone un horario especial por el encuentro mundialista ante Croacia

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Ciudad de Panamá, 22 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá ordenó este lunes nuevamente el cierre anticipado de las oficinas públicas nacionales y municipales a partir de las 14:00 hora local (19:00 GMT) del martes, con motivo del segundo partido de la selección nacional de fútbol en el Mundial de 2026, una medida que excluye a las instituciones que prestan servicios esenciales.

El Ejecutivo justificó esta vez la decisión en el ambiente de apoyo al equipo, señalando que Panamá disputará su segundo encuentro mundialista frente a Croacia y que así como «nuestra selección se está preparando para dejarlo todo en la cancha, aquí se encuentra la marea roja lista para observar con positivismo ese partido».

Con base en esos argumentos, el Decreto Ejecutivo No. 20, firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, establece el «cierre en todo el territorio nacional de las oficinas públicas el día martes 23 de junio de 2026 a partir de las dos de la tarde por el motivo del segundo juego de nuestras selección en la Copa Mundial de Fútbol».

El decreto establece que las oficinas públicas nacionales y generales «deberán laborar en su horario regular de trabajo de forma ininterrumpida hasta las dos de la tarde» y se les prohíbe establecer un horario distinto a las contempladas en el decreto ejecutivo.

También puntualiza que algunas oficinas permanecerán abiertas «por razón de la naturaleza del servicio que prestan», como instituciones de salud o de emergencias, entre otras.

Como parte de las actividades paralelas, el Gobierno anunció además la instalación de pantallas gigantes en distintos puntos del país para que la ciudadanía pueda seguir los partidos de la selección durante el torneo.

Panamá, encuadrada en el Grupo L, cayó en su debut mundialista ante la escuadra de Ghana, ahora cumplirá su segundo compromiso ante los croatas, un partido que definirá el rumbo de los centroamericanos antes de medirse el 27 de junio próximo, en el cierre de la primera fase, ante Inglaterra.EFE

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