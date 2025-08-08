Gobierno paraguayo estudia agilizar importación de carne ante los altos precios locales

Asunción, 8 ago (EFE).- El ministro paraguayo de Industria y Comercio, Javier Giménez, reveló este viernes que el Gobierno evalúa agilizar los trámites de importación de carne procedente de Argentina, Brasil y Uruguay para alentar una mayor competencia debido a los precios altos en el mercado nacional.

El alto funcionario declaró a la radio Monumental que conversará con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) para que los trámites de importación de carne sean seguros por razones sanitarias, «pero rápidos y efectivos».

Giménez explicó que se busca que los supermercados puedan pedir permisos de importación para traer «carne producida en Brasil, en Uruguay, en Argentina» o «de donde sea» para los puntos de venta.

«Si la solución a los precios pasa por un mayor comercio, una mayor importación del producto más barato que viene de afuera, son medidas que nosotros tenemos que alentar porque van a causar un buen impacto», afirmó.

El titular de Industria y Comercio argumentó que a los problemas de altos precios no hay que darle una solución de intervención, «sino de más mercado» y de más competencia para que bajen los precios.

El precio de la carne subió un 22 % en el último año, indicó el Informe de la Inflación correspondiente a julio, publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Según otro informe del ente emisor, las importaciones de carne sumaron en el primer semestre 29 millones de dólares, un 12,8 % más que en el mismo período del año pasado.

Paraguay es un importante exportador de carne en Suramérica y al 31 de julio sus ventas externas sumaron 1.235 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 32 % frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras de Senacsa.

El presidente del país, Santiago Peña, ha expresado su preocupación por los altos precios de la carne en el mercado nacional, aunque ha señalado que estos no son atribuibles a los productores, sino a la intermediación en el comercio local.

El jueves, el Gobierno anunció que emprenderá una serie de medidas junto al sector privado para asegurar la transparencia en la cadena de precios e identificar los márgenes de ganancia en la distribución.

No obstante, las autoridades han descartado fijar precios para el mercado.EFE

