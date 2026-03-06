Gobierno peruano da prioridad a hogares y transporte público en racionamiento de gas

Lima, 5 mar (EFE).- El gobierno del presidente peruano, José María Balcázar, publicó este jueves un decreto supremo para darle prioridad a los consumidores residenciales y comerciales, así como al transporte público, en el abastecimiento de gas natural durante el periodo de racionamiento anunciado esta semana, a raíz de una fuga y deflagración en las instalaciones del yacimiento de Camisea.

El decreto señaló que los consumidores residenciales y comerciales regulados tendrán prioridad en el abastecimiento de gas natural, seguido por los establecimientos de venta de GNV destinados al transporte público y por las estaciones de compresión y licuefacción que abastecen a esos sistemas de transporte.

La Presidencia de la República explicó que la norma establece criterios de asignación para generadores eléctricos y consumidores industriales para mantener la continuidad de los servicios esenciales vinculados a la seguridad energética, la salud pública, la producción de combustibles y el transporte público masivo.

De la misma forma, el decreto fortalece las facultades del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para poder dictar medidas transitorias y excepcionales cuando se presenten situaciones que pongan en riesgo el abastecimiento interno de hidrocarburos o la continuidad de los servicios públicos.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, dijo este jueves, durante su presentación ante el Congreso, que esta crisis exige al país a recordar que el gasoducto de Camisea es «un activo crítico nacional», pues es la única reserva de gas natural en el Perú, y que su protección debe ser elevada a nivel de política de Estado.

Alfaro declaró que el acceso a la zona del incidente, en el sureste del país, es «extremadamente difícil, no hay acceso carretero, solamente se puede acceder por helicóptero», dado que el ducto afectado está en medio de la selva amazónica en la sureña región de Cusco.

Sin embargo, el ministro informó que el Gobierno peruano ha puesto a disposición de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) naves de las fuerzas armadas para acelerar el trabajo de reparación de los ductos afectados por la fuga de gas.

El domingo pasado, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) notificó que se había producido una fuga y combustión de combustible y seguidamente, el Gobierno activó un mecanismo de racionalización para garantizar el abastecimiento de hogares, transporte masivo y activos críticos del país andino.

El Ejecutivo declaró en emergencia el suministro de gas por 14 días, a partir del lunes último, pero la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló que se evalúan acciones para reducir ese tiempo mediante un plan de trabajo acelerado.

En un comunicado difundido este jueves, el Osinergmin precisó que la planta de Pluspetrol en el distrito de Pisco, al sur de Lima, cuenta con inventarios de GLP para atender la demanda interna por aproximadamente 12 días.

Añadió que en el puerto del Callao, el más grande del país, también se dispone de inventarios adicionales que permitirían cubrir cerca de seis días de consumo. EFE

