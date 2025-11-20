Gobierno polaco condena un intento de agresión a su embajador en Rusia en San Petersburgo

3 minutos

Cracovia (Polonia), 20 nov (EFE) – El Gobierno polaco ha condenado este jueves un ataque frustrado contra el embajador de ese país centroeuropeo en Rusia que, según el propio representante diplomático, tuvo lugar el domingo pasado en San Petersburgo.

El ministro de defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmó en una ruda de prensa en Słupsk (norte), que el suceso constituye un «escándalo diplomático» con el que «se cruza otra línea» en la degradación de las relaciones bilaterales entre Varsovia y Moscú.

Kosiniak-Kamysz destacó que las informaciones sobre el asalto denunciado por el embajador «sugieren que los atacantes eran activistas entrenados e instruidos para provocar».

El ministro subrayó además que Polonia «exigirá el cumplimiento del derecho internacional y de los principios de la diplomacia» e informó del próximo envío de una nota de protesta a las autoridades de la Federación Rusa por el incidente.

El embajador de Polonia en Rusia, Krzysztof Krajewski, aseguró este jueves en una entrevista con la Agencia de Prensa Polaca (PAP) haber sido víctima de «un ataque premeditado» el domingo pasado en San Petersburgo.

Krajewski explicó que mientras caminaba por la avenida principal Nevsky Prospekt, «un grupo de así llamados activistas» lo atacó verbalmente con «gritos antipolacos y antiucranianos», y luego intentó agredirlo físicamente, lo que provocó la intervención de su servicio de protección, que pudo impedirlo.

El embajador enfatizó que, «cuando una persona que pasa por la calle es atacada por un grupo organizado, el incidente no puede considerarse accidental, sino realizado con premeditación».

Por su parte, en declaraciones al diario Gazeta Wyborcza, un portavoz del ministerio de Exteriores polaco, Maciej Wewiór, informó de que «el ataque fue perpetrado por un grupo agresivo de aproximadamente diez personas que portaban pancartas».

El portavoz destacó que el miércoles la parte polaca expresó su «indignación» ante el encargado de negocios ruso en Varsovia. «En respuesta, se nos dijo que este tipo de situaciones ‘no deberían ocurrir'», explicó

La noticia del intento de agresión trascendió un día después de que el Gobierno polaco ordenase el cierre del último consulado ruso que aún permanecía abierto en Polonia, que según se supo este jueves deberá cesar su actividad «antes de la medianoche del 23 de diciembre».

La decisión fue tomada en represalia por la supuesta implicación de los servicios secretos rusos en los recientes actos de sabotaje ferroviario que se produjeron el fin de semana pasado en Polonia. EFE

