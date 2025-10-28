Gobierno portugués «hará todo» para que responsables de ataque a patrulla rindan cuentas

1 minuto

Lisboa, 28 oct (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó este martes que su Gobierno «hará todo» para que rindan cuentas los responsables de un ataque anoche a una patrulla de la Guardia Nacional Republicana (GNR), que fue embestida por una lancha rápida sospechosa de traficar con droga y que dejó un militar muerto y tres heridos leves.

En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo luso expresó su «profundo pésame por la muerte de un militar de la GNR en una acción de patrulla del río Guadiana, donde otros tres militares resultaron heridos».

El suceso se produjo en la zona de Alcoutim, en la frontera con la provincia española de Huelva y cerca de la localidad de Sanlúcar de Guadiana. EFE

ssa/lab