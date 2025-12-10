Gobierno portugués avisa sobre huelga que derechos de unos no pueden obstruir los de otros

Lisboa, 10 dic (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), avisó este miércoles de que los derechos de unos no pueden obstruir los de otros, al referirse a la huelga general convocada para mañana jueves contra la reforma laboral propuesta por su Gobierno.

Montenegro fue preguntado por la prensa sobre las acciones de protesta del jueves durante una visita a Baião, en el norte del país, donde manifestó su deseo de que mañana «todos aquellos que quieran puedan ir a trabajar, y que los que tengan otras actividades las puedan realizar».

En ese sentido, espera que el país funcione con «la normalidad posible» durante la jornada de huelga y aseguró que es «mentira» que su Ejecutivo sea intransigente.

«El Gobierno ha sido un Gobierno de diálogo, de concertación…, al tiempo que es un Gobierno con un espíritu reformista y transformador», sostuvo el primer ministro, quien subrayó que no tiene intención de dejar las cosas como las encontró.

Montenegro defendió su gestión y recordó que hoy en día en Portugal hay estabilidad política, económica y financiera, y que los salarios están subiendo, los jóvenes tienen más oportunidades y las perspectivas de inversión son elevadas.

La de mañana es la primera huelga en Portugal en doce años, desde los tiempos de la presencia de la ‘troika’ financiera internacional en un país en crisis.

Los principales sindicatos del país han convocado esta jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Ejecutivo de Montenegro, que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta derechos como el permiso de lactancia. EFE

ssa/jgb