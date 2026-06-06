Gobierno portugués celebra reconocimiento de Serra da Estrela como Reserva de Biosfera

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Lisboa, 6 jun (EFE).- El Gobierno de Portugal celebró este sábado la declaración del Parque Natural Serra da Estrela de Portugal, en el centro del país, como Reserva de la Biosfera de la Unesco, una decisión que ve como «una oportunidad» para impulsar la sostenibilidad de la región.

El Ministerio de Ambiente y Energía luso destacó el reconocimiento en un comunicado, en el que señaló que este territorio es un «ejemplo notable de integración entre naturaleza y cultura», así como «un territorio de excepcional valor natural, cultural y social».

La titular de la cartera, Maria da Graça Carvalho, añadió en la nota que esta declaración es «una oportunidad para reforzar la sostenibilidad» de este territorio, «colocando la innovación y la educación ambiental al servicio de las comunidades y de las generaciones futuras».

El Ministerio precisó que, con esta designación, se adoptará un enfoque que integrará la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de montaña con la valorización del patrimonio cultural inmaterial y modos de vida más sostenibles.

Además, pasará a ser un «territorio-laboratorio de conocimiento» que fomentará la investigación científica y educación ambiental para reducir sus vulnerabilidades, «principalmente la tendencia a incendios rurales».

Esta es la segunda designación que recibe la Serra da Estrela por parte del organismo internacional, luego de ser reconocida en julio de 2020 como Geoparque Mundial de la Unesco.

Esta reserva, con sus 1.993 metros de altitud, es el punto más alto de Portugal peninsular y alberga más de 3.000 especies, incluidas 26 endémicas.

Con esta decisión, tomada el viernes en Paraguay, Portugal cuenta con 14 Reservas de la Biosfera. EFE

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