Gobierno portugués hará «todo» para que responsables de ataque a patrulla rindan cuentas

3 minutos

Lisboa, 28 oct (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó este martes que su Gobierno «hará todo» para que rindan cuentas los responsables de un ataque anoche a una patrulla de la Guardia Nacional Republicana (GNR), que fue embestida por una lancha rápida sospechosa de traficar con droga y que dejó un militar muerto y tres heridos leves.

En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo luso expresó su «profundo pésame por la muerte de un militar de la GNR en una acción de patrulla en el río Guadiana, donde otros tres militares resultaron heridos».

«Sentidas condolencias y solidaridad plena con los familiares, amigos y con todos los militares de la GNR. Haremos todo para que los responsables sean llevados a la Justicia», aseguró Montenegro.

Por su parte, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestó en un comunicado publicado en la web de la Jefatura de Estado su pésame por el fallecimiento en servicio del cabo Pedro Manata e Silva, perteneciente a la Unidad de Control Costero y de Fronteras de la GNR.

Agregó que sigue la evolución de los tres militares heridos, a los que deseó una pronta recuperación.

El suceso se produjo en la zona de Alcoutim, en la frontera con la provincia española de Huelva y cerca de la localidad de Sanlúcar de Guadiana.

El portavoz de la GNR, el teniente coronel Carlos Canatário, dijo este martes a EFE que sobre las 23:15 hora local (misma hora GMT) del lunes las autoridades respondieron a una alerta sobre una lancha rápida que se encontraba en el río.

«Anoche nuestro sistema detectó una embarcación de alta velocidad que navegaba por el río Guadiana e inmediatamente enviamos una patrulla marítima que intentó localizar y abordar esa embarcación, que acabó embistiendo nuestra propia embarcación», dijo el teniente coronel Canatário.

Como consecuencia, el militar de la GNR falleció y otros tres resultaron heridos leves.

Más tarde la GNR localizó la lancha en llamas «un poco más río arriba».

«Posteriormente recibimos información de que los sospechosos presuntamente habían huido a territorio portugués. Actualmente estamos realizando búsquedas con el apoyo de la Guardia Civil (española), pero también con el de la Policía Marítima (lusa) y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil» de Portugal, dijo el portavoz.

El teniente coronel agregó que cuando detectaron la presencia de esa embarcación de alta velocidad en el Guadiana iniciaron diligencias ante la posibilidad de que se tratara de un caso de tráfico de drogas, ya que los narcotraficantes suelen emplear ese tipo de lanchas en su actividad delictiva.

Por el momento, las autoridades no conocen el origen de los criminales ni de dónde salió la lancha.EFE

ssa/cg