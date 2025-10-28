Gobierno portugués pacta con la ultraderechista Chega cambiar la Ley de Nacionalidad

2 minutos

Lisboa, 28 oct (EFE).- El Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), y el partido de ultraderecha Chega llegaron a un entendimiento en las últimas horas para aprobar este martes cambios en la Ley de Nacionalidad para hacer más complicado lograr el pasaporte portugués.

El presidente de Chega, André Ventura, dijo en declaraciones a los periodistas en el Parlamento, donde hoy se votarán esas modificaciones, que se trata de «una gran victoria» para su partido, que, agregó, ha conseguido que se incluyan dos de los tres puntos que había propuesto.

«Saben que la política es el arte de la negociación y el arte de lo posible, no es el arte de lo que queremos ni el arte de los que deseamos», indicó Ventura.

El líder de ultraderecha explicó que no han conseguido convencer al Gobierno de «la importancia de que quien cometa delitos de terrorismo, violación u homicidio pierda la nacionalidad».

Aun así, el Ejecutivo sí que ha aceptado incluir una propuesta de Chega para que pierda el pasaporte luso quien lo haya obtenido «de forma fraudulenta».

Además, «va a ser obligatorio que quien pida la nacionalidad tenga medios de subsistencia y no depender de subsidios», dijo Ventura, quien apuntó que «el Gobierno no veía la necesidad de colocar los medios de subsistencia o la no dependencia de subsidios en la ley».

«Ahí vencimos nosotros también», apuntó.

Chega ya se alineó con el Ejecutivo de Montenegro para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjeros, que entró en vigor la semana pasada con restricciones en la reagrupación militar de los migrantes y la limitación de los visados de residencia para los procedentes de países de lengua oficial portuguesa, entre otros. EFE

ssa/alf