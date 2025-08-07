Gobierno suizo se reúne de urgencia al entrar en vigor aranceles estadounidenses del 39 %

Ginebra, 7 ago (EFE).- El Consejo Federal (Ejecutivo suizo) celebrará este jueves una reunión de urgencia para analizar la entrada en vigor, desde las 6 de la mañana hora local (4:00 GMT), de los aranceles estadounidenses del 39 % contra las exportaciones suizas, los más altos impuestos por la Administración Trump a un país europeo.

La reunión ha sido convocada después de que la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, y el vicepresidente, Guy Parmelin, regresaran el miércoles de su viaje relámpago a Washington con las manos vacías, en su último intento de lograr que EEUU redujera estos gravámenes.

Keller-Sutter, también ministra de Finanzas, y Parmelin, al frente de la cartera de Economía, fueron recibidos en la víspera por el secretario de Estado, Marco Rubio, pero reconocieron al término del encuentro que la posición norteamericana se mantenía sin cambios.

Trump anunció en abril un arancel del 31 % contra Suiza, con la que EEUU tuvo un déficit comercial en 2024 de 40.000 millones de dólares; lo bajó al 10 % durante los 90 días de «tregua», y pasado ese plazo lo colocó en el 39 %, la cuarta tasa más alta de las anunciadas por Washington el 31 de julio.

Los aranceles podrían ser un duro golpe para la próspera economía suiza, que tiene en Estados Unidos a su segundo mayor socio comercial tras la Unión Europea, pero por ahora no han causado grandes caídas en la Bolsa de Zúrich, que en esta jornada se mantiene a media sesión con subidas en torno a un 0,6 %. EFE

abc/ah