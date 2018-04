«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Efervescencia femenina en las elecciones de 1993 08 de marzo de 2018 - 17:31 Christiane Brunner y Ruth Dreifuss: dos nombres que todavía resuenan en la mente de muchos suizos. Hace 25 años, estas dos mujeres socialistas fueron las protagonistas de una elección particularmente polémica en el Consejo Federal (Gobierno) que provocó un pequeño terremoto político. Principios de marzo de 1993: para reemplazar a su ministro saliente, René Felber, el Partido Socialista suizo (PS) desea colocar finalmente a una mujer en el Gobierno, tras la no elección de su candidata Lilian Uchtenhagen en 1983. El PS propone la candidatura de la ginebrina Christiane Brunner, diputada, sindicalista y feminista. Choque al interior y frente al Palacio Federal Una verdadera campaña de difamación contra la candidata socialista se desata durante las semanas previas a las elecciones, incluida una carta anónima que pretende la existencia de fotografías de desnudos de Christiane Brunner. El 3 de marzo de 1993, la mayoría burguesa del Parlamento elige al diputado de Neuchâtel Francis Matthey y no a Christiane Brunner. “Me imaginé que no me elegirían y, evidentemente, estaba preparada para controlar mis emociones: levantarme, estrechar la mano de Francis Matthey y felicitarlo”, narra Christiane Brunner, 25 años más tarde, a la radio pública de expresión alemana (SRF). Gas lacrimógeno Las mujeres parlamentarias, de izquierda como de derecha, están consternadas. Desde la galería de visitantes de la sala del Consejo Nacional (Cámara baja) se escuchan las rechiflas y cientos de mujeres furiosas se manifiestan frente al Palacio Federal. Arrojan bolas de nieve y pintura contra las paredes del edificio. La policía bernesa utiliza gas lacrimógeno. En otras ciudades también, hay manifestaciones y vigilias de protesta. Miles de mujeres gritan: “¡Señor, hágase a un lado!” “Yo también estaba enojada. La no elección de Christiane Brunner, después de aquella de Lilian Uchtenhagen, representaba la segunda ofensa del Parlamento a las mujeres en mi partido”, comenta Ruth Dreifuss a la SRF. Como resultado de las presiones de su partido y la ira de las mujeres, Francis Matthey decide renunciar a su elección. Por lo tanto, se organiza una nueva votación. Para complacer a los partidos de la derecha, el PS presenta una doble candidatura: Christiane Brunner de nuevo, y Ruth Dreifuss, secretaria de la Unión Sindical Suiza. “Claramente, fue un deseo de Francis Matthey el de presentar a dos mujeres, para que yo no fuera elegida”, dice Christiane Brunner. Marcha en Berna El día de la elección, el 19 de marzo, unas 10 000 personas se reúnen al exterior del Palacio Federal para mostrar su apoyo a Christiane Bruner. Acuden de toda Suiza en trenes especiales. La elección se transmite en vivo en la Plaza Federal, donde los resultados de las diversas rondas son recibidos con aplausos o chiflidos. Finalmente, Ruth Dreifuss es elegida. La “hermana política gemela” permanece con las manos vacías. Pero gracias a lo que se ha llamado el “efecto Brunner”, los movimientos feministas de principios de la década de 1990 ganan impulso. Mujeres en el Consejo Federal En Suiza, las mujeres obtienen el derecho a votar a nivel federal en 1971. En 1984, Elisabeth Kopp (Partido Liberal Radical/PLR) se convierte en la primera mujer elegida para formar parte del Consejo Federal (Ejecutivo suizo integrado por siete miembros) Otras seguirán: la socialista Ruth Dreifuss (1993-2002); Ruth Metzler-Arnold del Partido Demócrata Cristiano (1999-2003); la socialista Micheline Calmy-Rey (2003-2011) y Eveline Widmer-Schlumpf de la Unión Democrática de Centro y, tras su exclusión de esa formación política, del Partido Burgués Democrático (2007-2015) Actualmente, dos mujeres están representadas en el Gobierno: la demócrata cristiana Doris Leuthard (elegida en 2006) y la socialista Simonetta Sommaruga (elegida en 2010).