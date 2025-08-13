The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno suspende temporalmente operación de la mayor cadena de minimercados de Paraguay

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Asunción, 12 ago (EFE).- El Gobierno paraguayo ordenó este martes la suspensión temporal de operaciones de la cadena de minimercados Biggie Express, la mayor del sector con doscientos locales en el país, tras detectar en una docena de establecimientos la venta de productos vencidos y un «presunto reetiquetado irregular» para alterar la fecha de caducidad de las mercancías.

Los titulares de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, y de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Jorge Iliou, informaron -en una rueda de prensa- sobre las resoluciones aprobadas contra la empresa, tras una inspección realizada entre los pasado 7 y 12 de agosto en varias sucursales.

«Estamos hoy aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide, que es proteger a los consumidores», declaró Irún.

La funcionaria detalló que se fiscalizaron distintos comercios, entre ellos la cadena citada, donde se encontraron, según dijo, «productos vencidos de toda clase», como mayonesas, quesos y cereales, además de embutidos envasados al vacío con «reetiquetados».

Todos los productos fueron retirados de los puntos de venta, aseguró la secretaria de la Sedeco.

«Nosotros, en conjunto con Dinavisa, estamos suspendiendo temporalmente hasta que se regularice el inventario de estos locales y quiten todos estos productos en mal estado que están ofreciendo a los consumidores finales, porque estamos evidenciando que no solamente es un local, dos locales, sino que es una falla sistemática, una falla grave en los controles de este proveedor», afirmó Irún.

La titular de la Sedeco anunció que se abrieron doce sumarios contra esta cadena y se aplicarán las sanciones que correspondan.

Igualmente, Irún afirmó que estas medidas no deberían afectar a los trabajadores, al señalar que la firma puede tomar medidas para corregir la situación.

Según su página web, Biggie fue fundada en 2013, cuenta con doscientos locales en Asunción, Gran Asunción y otras ciudades del interior del país, que laboran las 24 horas los siete días de la semana, y tiene una plantilla de 3.500 colaboradores.

Por su parte, Iliou explicó que se ha elaborado un sumario administrativo contra la cadena para «esclarecer supuestos hechos de comercialización de productos alimenticios sin registro sanitario».

También se ordenaron medidas cautelares como la puesta en cuarentena y prohibición de distribución de las mercancías vencidas, el análisis de laboratorio de los productos cárnicos y lácteos detectados y la suspensión temporal de las actividades.

La abogada de la Dinavisa, Daysi Storm, afirmó que Biggie Express debe regularizar su funcionamiento y solicitar posteriormente una reinspección para adecuarse a la normativa sobre conservación y almacenamiento de productos. EFE

ja/lb/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR