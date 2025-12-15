Gobierno taiwanés se niega a refrendar una polémica legislación impulsada por la oposición

3 minutos

Taipéi, 15 dic (EFE).- El Gobierno taiwanés anunció este lunes que no refrendará ni promulgará las últimas enmiendas a la ley de reparto de recursos fiscales, una decisión que previsiblemente agudizará el pulso entre el oficialismo y la oposición, que se valió de su mayoría de escaños en el Parlamento para impulsar dichos cambios.

En una comparecencia de prensa recogida por la agencia CNA, el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, afirmó hoy que la nueva versión de la ley vulnera las competencias del poder ejecutivo y que su entrada en vigor «causaría graves perjuicios irreversibles al desarrollo nacional».

El funcionario agregó que, en este contexto, no refrendará tales modificaciones, un movimiento que, según CNA, no tiene precedentes en la historia constitucional de la isla.

Estas enmiendas, respaldadas en noviembre por los dos principales partidos opositores, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), estaban destinadas a modificar la forma en que se reparten los ingresos fiscales entre el Gobierno central y las administraciones locales, favoreciendo a estas últimas.

Si bien el Partido Democrático Progresista (PDP) lleva gobernando de forma ininterrumpida en Taiwán desde 2016, el Kuomintang es el partido con más escaños en el Parlamento y cuenta con un importante poder municipal, ocupando las alcaldías de ciudades como Taipéi, Nuevo Taipéi, Taichung y Taoyuan.

Tras la aprobación de las enmiendas por parte del Parlamento el mes pasado, el Gobierno solicitó su reconsideración al entender que dichos cambios no podrían implementarse, ya que obligarían a la administración central a endeudarse más allá de los límites legales a partir de 2026.

La solicitud fue rechazada formalmente por el Parlamento el 5 de diciembre, forzando al gabinete a refrendar y promulgar las enmiendas antes del 15 de diciembre, algo que no ha sucedido.

En declaraciones recogidas por CNA, el director general del grupo parlamentario del PDP, Chung Chia-pin, defendió la decisión del Gobierno al tachar las enmiendas como «potencialmente inconstitucionales», y agregó que el Legislativo podría presentar una moción de censura contra el primer ministro si no estaba conforme con la medida.

Por su parte, el presidente del PPT, Huang Kuo-chang, afirmó el domingo que negarse a refrendar una ley aprobada por el Parlamento constituiría un «desastre constitucional», mientras que el subsecretario general del grupo del KMT, Lin Pei-hsiang, calificó la iniciativa como una «distorsión de la Constitución».

Esta decisión abre un nuevo capítulo en el abultado historial de disputas entre el oficialismo y la oposición taiwanesa, que en los últimos meses ha impulsado numerosas iniciativas contrarias a los intereses del presidente isleño, William Lai, tachado de «independentista» y «alborotador» por las autoridades de Pekín.

La última de ellas fue la reciente negativa de los legisladores opositores a tratar un proyecto de ley que autoriza un presupuesto especial de defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.866 millones de dólares estadounidenses) para el período 2026-2033, el cual busca contrarrestar la creciente presión militar de China en torno a la isla. EFE

jacb/aa/ah