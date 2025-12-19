Gobierno Trump: España será «observador invitado» en la cumbre de líderes del G20 en 2026

Washington, 19 dic (EFE).- El Gobierno de Donald Trump ha determinado que España acudirá como «observador invitado» a la cumbre de líderes que se celebrará en diciembre de 2026 en la localidad estadounidense de Doral, en el estado de Florida, según indicó un funcionario del Departamento de Estado.

Desde el año 2008, España tiene estatus de invitado permanente en las cumbres del G20, en las que está también representada por la delegación de la Unión Europea (UE). EFE

