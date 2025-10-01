Gobierno Trump congela 18.000 millones para megaproyectos en Nueva York por políticas DEI

2 minutos

Nueva York, 1 oct (EFE).- El Gobierno de EE.UU., dirigido por el republicano Donald Trump, divulgó este miércoles que ha congelado 18.000 millones de dólares en fondos federales para dos megaproyectos de infraestructuras en Nueva York por considerarlos sujetos a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

«Unos 18.000 millones de dólares en proyectos de infraestructuras en la ciudad de Nueva York están paralizados para asegurar que la financiación no está fluyendo basándose en principios DEI inconstitucionales», dijo en X el director de la Oficina de Gestión y Presupuestos del Gobierno, Russell Vought.

Se trata, específicamente, de un proyecto para construir un nuevo túnel bajo el río Hudson que conecte los estados de Nueva York y Nueva Jersey con un sistema de ferrocarril, y otro proyecto para ampliar una línea de metro que recorre la zona este de Manhattan.

El anuncio se produce en las primeras horas del primer cierre parcial del Gobierno federal de EE.UU. en siete años por falta de fondos, propiciado por la falta de acuerdo presupuestario entre los legisladores republicanos y demócratas en cuestiones clave, como la financiación de la sanidad.

El Departamento de Transportes (DOT) agregó en un comunicado en X que los proyectos están «bajo revisión administrativa para determinar» si están sujetos a prácticas DEI, uno de los objetivos de la cruzada del Gobierno Trump contra las políticas progresistas de su predecesor, Joe Biden, que tilda de discriminatorias.

El DOT explicó que ha publicado una «norma final interina» que «prohíbe los requisitos de contrato basados en la raza o el sexo en las subvenciones federales» y la está aplicando a esos proyectos por ser «las iniciativas de infraestructuras más grandes del hemisferio occidental».

Trump acusa sin pruebas a la oposición de querer financiar servicios de salud para inmigrantes indocumentados, algo que los demócratas niegan, un argumento que se reflejó en el comunicado del DOT.

El DOT menciona directamente a los líderes de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ambos de Nueva York, y les atribuye el cierre del Gobierno y la prolongación de la revisión de los proyectos de infraestructuras.

«Sin presupuesto, el Departamento ha sido forzado a suspender al personal de derechos civiles responsable de hacer la revisión», indica la nota, que señala «la decisión imprudente de los demócratas radicales de convertir al gobierno federal en rehén para dar beneficios a inmigrantes ilegales». EFE

nqs/asg/av