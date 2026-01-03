Gobierno Trump notificó al Congreso la operación después de atacar a Venezuela, según CNN

Washington, 3 ene (EFE).- La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, notificó a líderes del Congreso la operación relámpago en la que atacó Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, después de que hubiera comenzado, informó este sábado la cadena CNN.

Según una fuente con conocimiento de los hechos citada por este medio, miembros del Gobierno Trump comenzaron a alertar a los legisladores después de comenzado el operativo, en una ruptura con los procedimientos habituales de Administraciones anteriores, que habían notificado al Congreso antes de lanzar acometidas militares. EFE

