The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Gobierno Trump presiona por el despliegue de tropas en las demócratas Chicago y Portland

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 4 oct (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, presionó este sábado su campaña de despliegue de tropas en ciudades lideradas por demócratas como Portland y Chicago, a las que planea enviar al menos 500 soldados en total.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo este sábado que recibió un ultimátum de la Casa Blanca sobre el despliegue de tropas, que amenazó con federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois.

«Esta mañana, el Departamento de Guerra de la Administración Trump me dio un ultimátum: convoquen a sus tropas o lo haremos nosotros», explicó el gobernador demócrata.

Pritzker calificó de “absolutamente indignante y antiestadounidense” exigirle a un gobernador que envíe tropas militares contra su voluntad dentro de sus propias fronteras.

La tensión por las redadas migratorias desplegadas en Chicago y sus alrededores ha aumentado en las últimas semanas con protestas airadas que han sido en su mayoría repelidas por los agentes con gases y arrestos de ciudadanos estadounidenses.

Este sábado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en un mensaje en su cuenta de X que los agentes federales están siendo blanco de “violentos” ataques.

Una ciudadana estadounidense fue baleada hoy en Chicago por agentes migratorios, después que supuestamente les apuntara con un arma.

La situación no es menos tensa en la costa en Portland (Oregon), donde manifestantes llevan varios días alzando sus voces frente a las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La Casa Blanca está a la espera de la decisión de un juez federal, que escuchó argumentos este viernes, si permite el despliegue de al menos 200 soldados de la Guardia Nacional de Oregon en Portland.

El sábado pasado Trump anunció su decisión de desplegar las tropas y su autorización del uso de la «fuerza total» en Portland, una ciudad que aseguró estaba “devastada por la guerra” y bajo el asedio de Antifa.

Trump también ha ordenado despliegues en Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), con el que aumenta la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.

Un juez federal en California determinó que el despliegue de soldados en Los Ángeles, el primero ordenado por el mandatario republicano para reprimir las protestas migratorias, fue ilegal. EFE

amv/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR