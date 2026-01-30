Gobierno Trump publica 3 millones de páginas y 180.000 imágenes relacionadas con Epstein

1 minuto

Washington, 30 ene (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein y no censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, anunció en Washington la nueva ronda de publicaciones en línea con las obligaciones de la ley que obliga a la publicación de todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, con conexiones con el presidente Donald Trump y otras personalidades, como el expresidente Bill Clinton.

Blanche dijo que estos nuevos documentos les llevará a su juicio a cumplir con la ley, promovida por el Congreso, para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein, condenado por pagar por sexo con una mejor y que se suicidó en prisión en 2019 a la espera de ser enjuiciado por cargos más graves de tráfico de menores. EFE

