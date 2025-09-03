Gobierno Trump revoca el beneficio migratorio TPS para un cuarto de millón de venezolanos
Washington, 3 sep (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar este miércoles el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los venezolanos en 2021, lo que deja al borde de la deportación a un cuarto de millón de inmigrantes de ese país.
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, anunció oficialmente que no extenderá la protección otorgada por el Gobierno del presidente Joe Biden (2021-2025) a cerca de 250.000 venezolanos y que expira el próximo 10 de septiembre.
El TPS otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación. EFE
