Gobierno uruguayo niega «militarización» y firma resolución para uso de blindados

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Montevideo, 26 jun (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este viernes la resolución para el uso de blindados militares en el patrullaje de algunos barrios de Montevideo, los cuales serán conducidos por personal policial capacitado.

Así fue comunicado en conferencia de prensa por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el ministro del Interior, Carlos Negro, quienes rechazaron que la medida implique una «militarización».

Esta resolución fue firmada por Orsi y «refrendada por todo el Consejo de Ministros» este viernes, afirmó Lazo, debido a que días atrás la medida había sido cuestionada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo.

«De ninguna manera el utilizar un vehículo, una infraestructura militar en uso policial, significa militarizar, porque acá se trata de vehículos, no de otro tipo de armamento», insistió Negro.

Negro aclaró que el convenio entre ambas carteras «pone a disposición de la Policía Nacional hasta 12 vehículos blindados» de cinco tipos diferentes.

Estos serán «conducidos por personal policial que será capacitado» y solo «en caso en que no se pueda contar con la capacitación requerida para algún tipo de vehículo» estos van a ser conducidos por personal militar, aclaró.

Al ser consultado sobre si estos estarán armados, el ministro respondió: «El uso del arma por parte del personal militar que esté en funciones de conducción de un vehículo está equiparado al de cualquier otra persona que tiene porte de armas. En la medida que puede portar un arma, también puede usarla para su defensa y quedará amparado en el eximente penal de la legítima defensa».

«Esta medida es adoptada no solamente para la protección de nuestros policías que concurren a las zonas más afectadas por la violencia, sino también para conseguir que los territorios tengan todas las garantías para que los ciudadanos que allí habitan en los barrios más complejos puedan ejercer todos sus derechos en forma plena y eficaz», añadió el ministro de Interior. EFE

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