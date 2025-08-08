Gobierno venezolano acusa a Ecuador de retrasar visado de atletas por motivos «políticos»

1 minuto

Caracas, 8 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela acusó este viernes a Ecuador de «retrasar y «no responder por motivos estrictamente políticos» la solicitud de visas para atletas de la Delegación Venezolana de Voleibol de Playa, lo que, subrayó, impide su participación en el Clasificatorio Mundial, del 8 al 10 de agosto, para los próximos Juegos Olímpicos y Mundiales.

A través de un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro afirmó que esta medida «viola el derecho fundamental al deporte» y «afecta directamente la integridad y el desarrollo deportivo» de los atletas venezolanos.

«La denuncia de esta situación es de vital importancia porque sienta un precedente peligroso que atenta contra los valores universales del deporte: la inclusión, la igualdad y el juego limpio», alertó.

Por lo tanto, hizo un llamado a las organizaciones internacionales responsables del deporte para que «velen por la garantía de una participación justa, evitando la politización del deporte y asegurando que los valores intrínsecos de la sana competencia prevalezcan siempre».

«Venezuela reitera su firme compromiso con la defensa de los derechos de sus deportistas y exige el respeto irrestricto a los principios que deben regir el ámbito deportivo internacional», concluyó el Gobierno venezolano, que subrayó que el deporte «debe ser un motor de unión entre las naciones» y «no una herramienta para la exclusión o la división». EFE

