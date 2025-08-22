Gobierno venezolano anuncia que organizará en octubre un congreso ambientalista en Caracas

2 minutos

Caracas, 22 ago (EFE).- Caracas acogerá del 8 al 10 de octubre próximo el ‘Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra’, anunció este viernes el ministro venezolano de Ecosocialismo (Ambiente), Ricardo Molina.

El funcionario dio a conocer las fechas del encuentro durante su participación en la Cumbre de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), que se celebra hoy en Bogotá (Colombia), según una nota difundida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Molina señaló, citado por VTV, que el congreso será un encuentro científico y popular al que están invitados movimientos sociales y ambientalistas.

La cita «permitirá debatir las diversas visiones, los derechos de la madre Tierra, la protección de las aguas, el derecho de los pueblos de satisfacer las necesidades humanas con equidad y respeto por la naturaleza», según la información oficial.

Durante su intervención en la cumbre en Bogotá, el titular de Ecosocialismo invitó a los otros siete países que, junto de Venezuela, forman parte del TCA: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam.

En julio pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un plan para enfrentar la crisis climática y anunció entonces la celebración en diciembre próximo de un «congreso mundial ecosocialista».

Maduro activó en ese entonces desde el estado Mérida (oeste), uno de los afectados por las recientes lluvias en el país caribeño, el programa gubernamental Gran Misión Madre Tierra Venezuela, con el fin, dijo, de «transformar a la sociedad venezolana» y que esté preparada «para la nueva realidad climática».

La V Cumbre de Países Amazónicos comenzó este viernes en Bogotá con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y Bolivia, Luis Arce, y con un llamamiento a proteger la selva que comparten ocho países.

El encuentro tiene como propósito consensuar una declaración conjunta sobre la protección de la Amazonía que será presentada en la COP30, prevista desde el 10 al 21 de noviembre en Belém do Pará (Brasil). EFE

dga/lb/cda