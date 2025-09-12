The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno venezolano asegura que más de 100.000 niños no escolarizados retornarán a clases

Caracas, 12 sep (EFE).- El Ministerio de Educación de Venezuela aseguró este viernes que 110.000 niños, que estaban fuera del sistema educativo, retornarán a clases este lunes, cuando comienza el período escolar 2025-2026.

«Les pido cero burocracia, que si les falta un documento, que si hay que nivelarlos, pues lo hacemos. Si el niño no tiene zapatos, no tiene uniforme, que no tiene los útiles, se los damos, pero no podemos dejar a ningún niño, a ninguna niña sin inscribir», pidió el titular de Educación, Héctor Rodríguez, citado en una nota oficial.

El ministro pidió también un acompañamiento de los niños, al reconocer que «seguramente vienen de entornos difíciles, algunos tendrán movilidad reducida o viven en lugares muy lejanos a la escuela y el traslado diario se les hace difícil».

«Inscribirlos es un reto, pero que vayan a clases todos los días es un reto mayor. Somos corresponsables de esto, si el niño falta unos días, alertar, ir a tocarle la puerta y saber el porqué», instó el funcionario.

Desde el pasado agosto el Gobierno inició la búsqueda para el retorno de niños a la escuela, que abandonaron «por diversas razones como migración, entorno vulnerable», entre otras, según la fuente.

En esta labor, precisó, participaron docentes y personal del Ministerio de Educación, así como habitantes de comunidades.

En julio pasado, Rodríguez anunció la rehabilitación de 900 centros educativos en el país e instó a las comunidades a supervisar que las escuelas renovadas tengan el «mantenimiento adecuado».EFE

