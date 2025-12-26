Gobierno venezolano confirma excarcelación de 99 personas presas tras las presidenciales

1 minuto

Caracas, 25 dic (EFE).- El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó este jueves la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis política marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que estas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en «hechos de violencia e incitación al odio» posteriores a las presidenciales, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo.

«El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia», se asegura en el escrito.EFE

rbc/gad

(foto)