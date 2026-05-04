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Gobierno venezolano dice que aumentará bonificaciones y no salarios para evitar inflación

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Caracas, 4 may (EFE).- El ministro del Trabajo de Venezuela, Carlos Alexis Castillo, explicó este lunes que el incremento anunciado el pasado jueves por la presidenta encargada Delcy Rodríguez será por la vía de las bonificaciones y no del salario para evitar el aumento de la inflación en el país suramericano.

«En estos momentos no podemos aumentar salario y no podemos aumentar salario porque aumentar salario significa que se nos dispara la inflación», señaló Castillo en una entrevista en la emisora privada Onda. EFE

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