Gobierno venezolano espera que amnistía potencie de manera «acelerada» el diálogo político

1 minuto

Caracas, 4 feb (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que espera que el proyecto de amnistía, propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, «potencie de manera acelerada» el diálogo político convocado por el Gobierno.

Tras un encuentro con partidos de un sector de la oposición para entablar el proceso de diálogo, el diputado dijo que la propuesta de ley de amnistía es «un aporte inicial unilateral» del Ejecutivo, que se decidió «sin ningún tipo de consulta» y que aspira lograr consensos para que sea aprobada por unanimidad en el Legislativo. EFE

ls/bam/seo

(video)