Gobierno venezolano informa sobre el arresto de doce personas, ocho de ellos colombianos

Caracas, 27 ago (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este miércoles sobre la detención de doce personas en la región delta (este) del país, de los cuales ocho son colombianos, dos trinitenses y dos venezolanos.

«Nosotros hemos encontrado algunas cosas en nuestro delta que solo es posible traerlas por lancha desde Trinidad (y Tobago). Las hemos encontrado. Hoy agarramos a doce personas en esa zona», indicó Cabello, sin abundar en detalles, en su programa semanal, ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Si bien el ministro no precisó los motivos de la detención, VTV afirmó en una nota que las doce personas están «vinculadas a actividades ilícitas transfronterizas», sin especificar cuáles.

El martes, el titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue de buques de «mayor porte» en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, como parte de un refuerzo de la ‘Operación Relámpago del Catatumbo’, que prevé el desplazamiento de militares a regiones fronterizas con Colombia.

«Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos (…); patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales», señaló el titular de la cartera de Defensa en un video.

Padrino López también indicó que habrá un reforzamiento de vigilancia con unos 15.000 militares en 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros de línea fronteriza que comparten Venezuela y Colombia. EFE

