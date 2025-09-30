Gobierno venezolano llama a atender la pobreza energética que «azota» a pueblos de África

2 minutos

Caracas, 30 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado este martes, en la Semana Africana de la Energía (AEW, por sus siglas en inglés), a atender la pobreza energética que, dijo, «azota» a ciudadanos de África, y a que la economía de este continente crezca «de la mano» de sus pueblos.

En su discurso, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la también ministra de Hidrocarburos indicó que, de 2.000 millones de personas que cocinan con carburantes contaminantes, el 50 % vive en África, donde, advirtió, entre 600 millones y 685 millones de ciudadanos «no acceden a la electricidad».

«Esa pobreza energética, sin duda alguna, debe estar en la agenda de nuestros países, en la agenda de nuestros pueblos. No podemos tener un norte global y un sur global con brechas (…) tan profundas, marcando una desigualdad energética», expresó.

Asimismo, la funcionaria señaló que se espera un crecimiento de la economía africana «en los próximos años», un proceso que, sostuvo, debe darse «de la mano de los pueblos» del continente, por lo que consideró que tiene que haber una «acción conjunta».

En ese sentido, la vicepresidenta aplaudió la celebración de eventos como la Semana Africana de la Energía que, dijo, promueven el diálogo entre empresarios y sectores gubernamentales, una oportunidad para «potenciar las capacidades energéticas de África», a la que pidió también «posicionar como el campeón mundial de la moral histórica de resistencia frente a poderes colonialistas».

«África será el gran motor de la ola de la demanda energética del futuro, y Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del planeta. Llamo a que trabajemos juntos, como una sola fuerza, (…) donde las organizaciones sirvan también de empalme para que las propuestas energéticas a favor del desarrollo de nuestros pueblos (…) sea un solo objetivo estratégico a futuro», expresó.

Rodríguez agradeció a países africanos por su «respaldo a Venezuela frente a las amenazas guerreristas» de «una potencia militar como lo es los Estados Unidos, que hoy -alertó- amenaza la paz y la tranquilidad» del mar Caribe, en referencia al despliegue naval que mantiene el país norteamericano en aguas cercanas a la nación petrolera.

La ministra reiteró que esa movilización estadounidense tiene el objetivo de «apoderarse de las mayores reservas de petróleo del planeta», así como de sus «grandes reservas de gas», minerales y -agregó- sus «riquezas bionaturales».EFE

csm/sc/nvm