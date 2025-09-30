The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Gobierno venezolano llama a atender la pobreza energética que «azota» a pueblos de África

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 30 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado este martes, en la Semana Africana de la Energía (AEW, por sus siglas en inglés), a atender la pobreza energética que, dijo, «azota» a ciudadanos de África, y a que la economía de este continente crezca «de la mano» de sus pueblos.

En su discurso, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la también ministra de Hidrocarburos indicó que, de 2.000 millones de personas que cocinan con carburantes contaminantes, el 50 % vive en África, donde, advirtió, entre 600 millones y 685 millones de ciudadanos «no acceden a la electricidad».

«Esa pobreza energética, sin duda alguna, debe estar en la agenda de nuestros países, en la agenda de nuestros pueblos. No podemos tener un norte global y un sur global con brechas (…) tan profundas, marcando una desigualdad energética», expresó.

Asimismo, la funcionaria señaló que se espera un crecimiento de la economía africana «en los próximos años», un proceso que, sostuvo, debe darse «de la mano de los pueblos» del continente, por lo que consideró que tiene que haber una «acción conjunta».

En ese sentido, la vicepresidenta aplaudió la celebración de eventos como la Semana Africana de la Energía que, dijo, promueven el diálogo entre empresarios y sectores gubernamentales, una oportunidad para «potenciar las capacidades energéticas de África», a la que pidió también «posicionar como el campeón mundial de la moral histórica de resistencia frente a poderes colonialistas».

«África será el gran motor de la ola de la demanda energética del futuro, y Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del planeta. Llamo a que trabajemos juntos, como una sola fuerza, (…) donde las organizaciones sirvan también de empalme para que las propuestas energéticas a favor del desarrollo de nuestros pueblos (…) sea un solo objetivo estratégico a futuro», expresó.

Rodríguez agradeció a países africanos por su «respaldo a Venezuela frente a las amenazas guerreristas» de «una potencia militar como lo es los Estados Unidos, que hoy -alertó- amenaza la paz y la tranquilidad» del mar Caribe, en referencia al despliegue naval que mantiene el país norteamericano en aguas cercanas a la nación petrolera.

La ministra reiteró que esa movilización estadounidense tiene el objetivo de «apoderarse de las mayores reservas de petróleo del planeta», así como de sus «grandes reservas de gas», minerales y -agregó- sus «riquezas bionaturales».EFE

csm/sc/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR