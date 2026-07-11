Gobierno venezolano reafirma su competencia exclusiva en la reconstrucción tras sismos

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Caracas, 11 jul (EFE).- El Gobierno venezolano reafirmó que es su competencia «exclusiva» planificar y liderar la reconstrucción tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, y que ya «ha activado» a sus empresas públicas, industria nacionales y sector privado para llevar a cabo este proceso.

La Cancillería venezolana reaccionó «con extrañeza» a las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que este viernes en un acto público aseguró que «la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica».

Además, el ultraderechista aseguró que hoy que en una reunión con Estados Unidos plantearían «esta situación al gobierno norteamericano».

El Gobierno venezolano alegó que De la Espriella «pretende atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos», que han dejado 4.118 muertos y han afectado casi a un millar de edificios en la costa norte de Venezuela.

Y reafirmó que «corresponde exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las zonas afectadas por el pasado doble sismo».

En el comunicado de este sábado, la Cancillería reiteró que «de ser necesario, el Estado venezolano, en ejercicio de sus atribuciones soberanas, establecerá alianzas de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales que contribuyan a las labores de recuperación y reconstrucción».

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reiterado que habrá recursos para la reconstrucción, sin precisar el alcance, y otras medidas como la anunciada un día después de la catástrofe sobre la creación de un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares para recibir donaciones internacionales destinadas, entre otros fines, a vivienda.

Además, en los últimos días Rodríguez ha hecho un llamamiento a empresas nacionales y extranjeras para una construcción «agresiva y rápida» de viviendas, y ha asegurado que ya trabajan en la ubicación de terrenos para construir nuevas casas y «ciudades antisísmicas».

Caracas ha iniciado conversaciones con Washington para abrir una nueva línea de cooperación para reconstruir la infraestructura perdida y también Brasil ha mostrado su apoyo con la reconstrucción.

Pero el comunicado especifica que con el gobierno electo de Colombia «a la fecha no está prevista articulación alguna». EFE

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