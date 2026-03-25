Gobierno venezolano rechaza intención del «extremismo» de privatizar industria petrolera

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Caracas, 25 mar (EFE).- El Gobierno de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez rechazó este miércoles la intención de una «vocera del extremismo», sin precisar quién, de privatizar la industria petrolera del país, un día después de que la líder opositora María Corina Machado presentara un plan energético para Venezuela.

En un comunicado, el Ministerio de Hidrocarburos rechazó «de manera categórica las infelices declaraciones emitidas por una vocera del extremismo venezolano desde el extranjero, en las que expresa la intención de privatizar» el sector como «si fuese de su propiedad y arrogándose una representación de la que carece».

«La importancia del petróleo para Venezuela nunca podrá ser disminuida por quien no tiene y nunca tendrá autoridad real ni moral para hablar de nuestra industria», expresó.

El país suramericano, cuya actividad económica más importante es la petrolera, transita «un momento de recuperación tras años de impactos generados por el bloqueo económico» y marcado por la firma de «importantes alianzas para el desarrollo de proyectos de inversión con empresas de varios países», reza el texto.

Si bien no especifica a quién se refiere, la cartera de Hidrocarburos emite el comunicado un día después de que Machado presentara un plan energético para Venezuela ante decenas de empresarios petroleros estadounidenses en la conferencia CERAWeek en Houston, Texas.

La también premio nobel de la paz destacó la intención de minimizar el rol estatal dentro de las inversiones petroleras del país suramericano.

Machado indicó que sabe que actualmente invertir en Venezuela sigue siendo «muy arriesgado», pero que buscará generar «confianza» propiciando las condiciones «limitando la intervención del Estado».

«El Estado debe estar fuera del camino, debe crear condiciones para que el sector petrolero pueda ser privado», dijo la opositora.

El líder opositor Edmundo González Urrutia respaldó el plan energético de Machado y planteó este miércoles multiplicar la producción de petróleo en su país y atraer inversión tras años de «corrupción».

Por su parte, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en enero, ofreció este miércoles seguridad para el «retorno de las inversiones» de Estados Unidos, «indistintamente de alternancias políticas», en un discurso virtual a empresarios en Miami, donde anticipó un panorama «sin sanciones» de Washington. EFE

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