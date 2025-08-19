Gobierno venezolano recuerda revolución de Vietnam que marcó el inicio de su independencia

Caracas, 19 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela recordó este martes la Revolución de Agosto de Vietnam, un hito que, según dijo, «marcó el inicio del camino hacia la independencia» de ese país.

A través de un comunicado, compartido por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo de Nicolás Maduro subrayó que el 19 de agosto de 1945 los vietnamitas demostraron «su espíritu indomable y su determinación inquebrantable de forjar su propio destino».

«El legado de su lucha se hace evidente en el vibrante y próspero Vietnam de hoy; un país que inspira a la comunidad internacional por su dinamismo y capacidad de superación», añadió.

Por último, reiteró a Vietnam la voluntad de «robustecer los vínculos de amistad y cooperación mutua» y deseó un «futuro de paz, tranquilidad y victorias a todo su pueblo».

Venezuela y Vietnam, cuyas relaciones diplomáticas se establecieron el 18 de diciembre de 1989, mantienen con frecuencia encuentros e intercambios.

El pasado 6 de diciembre, los partidos gobernantes de Venezuela y Vietnam revisaron, en un encuentro celebrado en el país asiático, su «mapa de cooperación» y estudiaron acciones orientadas a fortalecer la relación entre ambas organizaciones políticas.

Vietnam reconoció a Maduro como presidente reelecto en las presidenciales del 28 de julio de 2024, un resultado que la mayor coalición opositora considera «fraudulento» y es cuestionado por buena parte de la comunidad internacional. EFE

