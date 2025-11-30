Gobierno y oposición niponas abogan por dialogar con China y reducir dependencia económica

Tokio, 30 nov (EFE).- Los responsables de los comités de política del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón y la oposición coincidieron este domingo en la importancia de mantener una relación estable con China a través del diálogo, pero también buscar cómo reducir la dependencia económica de su mayor socio comercial.

«La estabilidad en las relaciones entre Japón y China es crucial no solamente para ambos países, sino también para la estabilidad del orden en la región y la comunidad internacional», dijo el jefe del consejo de políticas del PLD, Takayuki Kobayashi, durante el programa Sunday Debate de la cadena pública NHK, donde intercambió opiniones con sus homólogos de la oposición sobre lo que los medios nacionales denominan ya «la emergencia de Taiwán».

Tokio y Pekín atraviesan un momento de alta tensión a raíz de unos comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a principios de mes en el Parlamento, donde dijo que un ataque a Taiwán justificaría una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa, unas declaraciones que han generado fuertes críticas de China, que ha puesto en marcha medidas de coerción económica contra su vecino.

Todas las formaciones participantes, las de mayor representación parlamentaria, coincidieron en centrarse en la vía diplomática para rebajar la tensión, y en que una respuesta «serena» es primordial para mantener la confianza de la comunidad internacional en el país.

Entre las opiniones ampliamente compartidas, además del uso del diálogo, estuvo la necesidad de reducir la dependencia económica de Pekín, que actualmente es el mayor socio comercial de Tokio.

«La economía japonesa es vulnerable a las acciones de China, por lo que es urgente que reduzcamos nuestra dependencia y creemos un sistema que no esté a su merced», dijo durante el debate Alex Saito, jefe del Consejo de Investigación de Asuntos Políticos del Partido de la Innovación de Japón (Ishin), socio de coalición del Ejecutivo.

El secretario general de la formación de extrema derecha Sanseito, Hiroshi Ando, mencionó por su parte la necesidad de «restablecer las cadenas de suministro nacionales para que puedan resistir la presión de China».

A la par que indicaba que las declaraciones de Takaichi «no modifican en absoluto la postura previa del Gobierno», Kobayashi señaló que Japón debe «mantener abierta la puerta al diálogo y responder siempre con serenidad a este asunto» mientras refuta declaraciones del Ejecutivo chino que «distorsionan los hechos».

Tanto el PLD como Ishin y el mayor partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional (PDC), señalaron que no hay necesidad de que la mandataria se retracte de sus comentarios, como ha exigido China, mientras que formaciones como el Partido Comunista han pedido que lo haga para solventar el origen del problema. EFE

