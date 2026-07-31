Gobierno yemení respalda la coalición marítima saudí y llama a la unidad contra los hutíes

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Saná, 31 jul (EFE).- El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo del Yemen, Rashad al Alimi, respaldó este viernes la recién anunciada coalición multinacional de defensa marítima liderada por Arabia Saudí, e instó a las fuerzas políticas yemeníes a unirse contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Durante una reunión con sus asesores y líderes de partidos políticos, Al Alimi afirmó que la coalición contribuirá a «mejorar la seguridad colectiva y salvaguardar» la navegación a través del mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab al Mandeb, según declaraciones de la agencia oficial de noticias yemení, Saba.

La iniciativa refleja «una creciente conciencia internacional de que la seguridad de las rutas marítimas es una responsabilidad compartida», añadió el líder yemení, quien sostuvo que su éxito «fortalecerá» la estabilidad regional, defenderá el derecho internacional y protegerá los intereses globales.

Este jueves, Riad anunció la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima, una coalición internacional que se encargará de garantizar la seguridad en las rutas comerciales y de suministro energético en el mar Rojo, en medio de los ataques de grupos aliados de Irán contra la navegación en esta vía.

Esta medida fue tomada después de que los hutíes impusieran el pasado 20 de julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudí en el mar Rojo, una ruta que se había convertido en la principal vía de exportación de petróleo del mayor productor de crudo de la OPEP tras la crisis en el estrecho de Ormuz.

Al Alimi también acusó a los rebeldes de «seguir apostando por la escalada para obtener ventajas ilícitas» y afirmó que su toma de decisiones se había convertido en «rehén de agendas extranjeras que no guardan relación con los intereses del pueblo yemení».

Aseguró que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente había respondido a la reciente escalada hutí de manera que salvaguardara la soberanía del Yemen, y añadió que su postura era «clara y firme en su rechazo al chantaje como medio para imponer un hecho consumado».

Asimismo, Al Alimi hizo un llamamiento a una mayor unidad política e instó a los partidos políticos yemeníes a respaldar los esfuerzos del Ejecutivo legítimo para restaurar las instituciones estatales y aislar políticamente al movimiento hutí.

Mientras, el líder de los insurgentes yemeníes, Abdelmalek al Huti, advirtió ayer de que Arabia Saudí está preparando una «escalada integral» contra el movimiento chií aliado de Irán, y advirtió de que el grupo responderá de la misma forma en caso de que el conflicto se intensifique. EFE

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