Gobiernos de Paraguay y Brasil discutirán «próximamente» nuevas bases de Anexo C de Itaipú

2 minutos

Asunción, 13 mar (EFE).- Los Gobiernos de Paraguay y Brasil discutirán «próximamente» las nuevas condiciones del Anexo C del Tratado de Itaipú -firmado en 1973-, apartado que fija las bases financieras y de prestación de servicios de la represa binacional, informó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez.

Durante una declaración junto a su par brasileño, Mauro Vieira, a quien recibió esta jornada en la sede de la Cancillería en Asunción, Ramírez anticipó que tendrán «una próxima reunión, nuevamente, sobre las negociaciones de Itaipú, en particular del Anexo C y otros temas vinculados a esto», que consideró «un aspecto muy importante» de la agenda bilateral.

Ramírez no precisó de inmediato una fecha para la cita.

A finales de diciembre pasado, el presidente paraguayo, Santiago Peña, había informado sobre la reanudación de las negociaciones por el Anexo C, que establece que ambos países tienen el derecho al 50 % de la energía generada por la central.

Entonces, Peña insistió en su desacuerdo con una condición del anexo que ordena que si una de las partes no usa el 50 % de la energía que le corresponde, debe venderla al otro país a precios preferenciales.

De acuerdo con el Tratado de Itaipú, este anexo debía revisarse pasados los primeros 50 años de su entrada en vigencia, un plazo que finalizó en agosto de 2023.

Sin embargo, Paraguay suspendió las negociaciones en abril de 2025 después de que Brasil admitiera que su agencia de inteligencia organizó en 2022 una operación de espionaje contra su vecino, una controversia que ambas naciones ya dieron por finalizada.

Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación del Anexo C, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

Este apartado es uno de los tres que hacen parte del Tratado de Itaipú, que entró en vigor el 13 de agosto de 1973 y por medio del cual se acordó la construcción de la represa sobre el río Paraná.

Ambos países firmaron un instrumento de entendimiento el 7 de mayo de 2024, que incluyó un principio de acuerdo sobre este anexo, el cual estableció que Paraguay podrá vender «libremente» el excedente de su energía al mercado brasileño, regulado o no regulado. EFE

rgc/lb/nvm

(foto)(video)