Gobiernos de Paraguay y EE.UU. dialogan sobre comercio y protección de inversiones

2 minutos

Asunción, 11 sep (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, habló este jueves sobre las relaciones comerciales y los programas de promoción y protección mutua de inversiones, durante una reunión con Daniel Watson, representante comercial adjunto para el Hemisferio Occidental de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En un comunicado difundido en Asunción, el despacho de Exteriores indicó que Ramírez y Watson inauguraron unas reuniones, que durarán dos días, para hacer «una evaluación completa de la relación comercial» y conversar sobre las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los funcionarios dialogaron sobre la mejora de la relación comercial y «los programas para lograr acuerdos de promoción y protección recíprocas de inversiones», agregó el comunicado.

En 2023, el funcionario de Washington visitó, también en septiembre, Paraguay con el mismo propósito.

Un año después, en 2024, la viceministra paraguaya de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos, se entrevistó en Washington con Watson durante la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones en el marco del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA), cuyas delegaciones encabezaron ambos, informó entonces la Cancillería.

El pasado viernes, el nuevo embajador paraguayo en Washington, Gustavo Leite, presentó sus cartas credenciales a Trump y expresó el interés del país en «profundizar una alianza estratégica» con una agenda con enfoque en la prosperidad y «en el fortalecimiento de la democracia y los valores republicanos», destacó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. EFE

