Goles del boliviano Miranda, del Aucas, frenan al Independiente del Valle en Ecuador

2 minutos

Quito, 14 mar (EFE).- El Aucas frenó este sábado al líder y defensor del título Independiente del Valle, al igualar 2-2 con dos anotaciones del goleador del torneo, el boliviano Bruno Miranda, por la cuarta fecha de la primera fase.

Miranda anotó al minuto 32 y a los 47 convirtió el gol del empate definitivo que, junto a los dos goles que acumulaba en el actual torneo, le colocan a la cabeza de la tabla de goleadores, con 4.

El equipo del Valle se adelantó a los 12 minutos con la anotación de Junior Sornoza y Emerson Pata hizo el segundo en el 29, por lo que se mantuvo en el primer puesto, con 10 puntos, y el Aucas quedó undécimo, con tres unidades.

Independiente del Valle sufrió la expulsión de Layan Loor, en el minuto 17; y el Aucas se quedó sin Carlos Cuero, también por expulsión, a los 21 minutos.

Por su parte, Liga de Quito y la Universidad Católica empataron 1-1 con goles de Luis Segovia y de Emiliano Clavijo, respectivamente.

La Católica anotó al minuto 51 con un disparo de Clavijo desde fuera del área y en el final del tiempo de reposición, en la última jugada, Segovia logró el empate celebrado para el dueño de casa como una victoria, pues Liga estaba entrelazando la tercera derrota consecutiva.

El empate otorgó el quinto puesto a la Católica y el noveno para Liga de Quito.

El Manta se impuso por 1-0 sobre el Delfín con gol del colombiano Juan David Jiménez.

La derrota frenó al cetáceo que se quedó en el cuarto puesto, con 7 puntos, y el Manta logró la primera victoria y pasó al décimo lugar, con 4 unidades.

La cuarta fecha de la Liga Pro concluirá este domingo con los partidos Mushuc Runa-Macará; Emelec-Orense y Guayaquil City-Barcelona. EFE

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