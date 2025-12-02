Golpistas de Guinea-Bisáu trabajarán con la Cedeao para restaurar el orden constitucional

4 minutos

Nairobi, 2 dic (EFE).- Los militares que dieron el pasado 26 de noviembre un golpe de Estado en Guinea-Bisáu trabajarán con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) para restaurar el orden constitucional, aseguró el nuevo ministro guineano de Asuntos Exteriores, João Bernardo Vieira.

«La solución es seguir trabajando con la Cedeao», declaró Vieira a los periodistas a última hora del lunes, tras la reunión entre la misión de mediación del bloque regional y los militares, citado por medios locales.

«Se había definido un plazo de un año para el final de la transición, pero se presentará a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO el 14 de diciembre, y dependiendo de la decisión que se tome en esa reunión, sabremos cómo proceder», dijo el ministro, nombrado el pasado fin de semana por el líder golpista y presidente de transición, general Horta N’ta.

El titular de Exteriores señaló que «la CEDEAO condenó el golpe y exigió el restablecimiento inmediato del orden constitucional», y alegó que los militares justificaron la toma del poder por la necesidad de «restaurar el orden y la seguridad en el país».

Preguntado sobre si la delegación de la Cedeao podrá averiguar quién ganó las elecciones presidenciales del pasado 23 de noviembre, Vieira -candidato en esos comicios- atribuyó la respuesta al resultado de la reunión entre la misión de mediación y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE).

Sin embargo, el representante de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel, Leonardo Simão, declaró que la CNE informó a la delegación de la Cedeao de que no puede publicar los resultados provisionales de las elecciones (presidenciales y legislativas).

«Una de las exigencias de la Cedeao es la publicación de los resultados de las elecciones generales. La delegación se reunió con la CNE para averiguar si podrían publicar los resultados, pero ésta indicó que no pueden hacerlo porque no han recibido todas las actas del proceso electoral. Por tanto, técnicamente no están en condiciones de publicar los resultados electorales», declaró Simão, integrante de la misión de mediación, a los periodistas.

«Los militares explicaron que existía un gran riesgo de conflicto como resultado de estas elecciones, y lo que hicieron fue detener el proceso electoral para evitar un conflicto mayor», reveló.

El presidente rotatorio de la Cedeao y jefe de Estado de Sierra Leona, Julius Maada Bio, informó este lunes de que sostuvo un «diálogo constructivo» con los líderes militares, y reafirmó «el compromiso inquebrantable de la Cedeao de restablecer el orden constitucional».

Los líderes del bloque regional se reunieron en una cumbre virtual el jueves pasado para analizar la situación de Guinea-Bisáu tras el golpe y decidieron suspender al país como miembro de la Cedeao, una medida que también adoptó la Unión Africana (UA).

Los militares dieron el golpe de Estado el miércoles pasado, antes del anuncio al día siguiente de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre.

El 27 de noviembre, el general Horta N’ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló, fue nombrado «presidente de transición» por un año.

Embaló, que huyó a Senegal tras el golpe y, desde allí, viajó a República del Congo; y su principal rival, Fernando Dias da Costa, refugiado en la Embajada de nigeria, se habían adjudicado la victoria en los comicios.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012). EFE

pa/ah