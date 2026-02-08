González Urrutia celebra nuevas excarcelaciones y exige liberación de los presos políticos

Caracas, 8 feb (EFE).- El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia celebró las nuevas excarcelaciones que se produjeron este domingo, al tiempo que exigió la liberación del resto de los presos políticos en el país, que son alrededor de 687, según un conteo de la ONG Foro Penal.

«La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos», manifestó el opositor, en un contexto en el que se espera la aprobación en Venezuela de una ley de amnistía para presos políticos.

En X, González Urrutia subrayó que estas excarcelaciones «no equivalen a libertad plena» debido a que las causas siguen abiertas y persisten medidas restrictivas.

«Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios», expresó el líder opositor, quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio al asegurar que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Durante la jornada de este domingo, fue excarcelado el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo.

También, fueron liberados los activistas políticos Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, según informaron los partidos opositores Voluntad Popular y Vente Venezuela en sus cuentas de X.

Foro Penal -que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela- confirmó 11 excarcelaciones hasta las 15.00 hora local (19.00 GMT) de este domingo, pero indicó que se encuentra verificando otras.

Estas liberaciones se dan en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

El Gobierno asegura que el proceso de excarcelaciones se inició en diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

Foro Penal cifra el total de presos políticos en 687, aunque el Gobierno asegura que no hay personas arrestadas por estos motivos, sino que cometieron varios delitos, una afirmación rechazada por ONG y partidos opositores. EFE

