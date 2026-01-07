González Urrutia considera una «venganza» que su yerno esté detenido desde hace un año

3 minutos

Redacción América, 7 ene (EFE).- El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia consideró este miércoles como una «venganza» contra él que su yerno, Rafael Tudares, esté detenido desde el 7 de enero del año pasado, un hecho que se produjo tres días antes de toma de posesión de Nicolás Maduro, quien -según la oposición- fue proclamado presidente reelecto de manera fraudulenta.

«Esto es más venganza que justicia», manifestó González Urrutia en su cuenta de X.

En este sentido, afirmó que los cargos en su contra —debido a una investigación y a una orden de arresto en Venezuela— fueron «trasladados» a Tudares, quien fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de «forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento».

«Yo lo tomé desde el principio como lo que es en realidad: una presión que me están haciendo a mí y que él está pagando por el hecho de ser el yerno de Edmundo González, el candidato presidencial que ganó las elecciones y que este régimen se las robó», reclamó el líder opositor, en referencia a las presidenciales de 2024.

Asimismo, reiteró que su yerno se encuentra en «desaparición forzada», al señalar que su hija, Mariana González, desconoce su paradero y el lugar donde Tudares permanece recluido desde hace un año, un período que González Urrutia describió como «marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia».

«Rafael no ha tenido respeto a las garantías procesales, acceso a defensa privada, atención médica adecuada, condiciones de detención dignas ni control judicial efectivo, todo lo contrario», denunció el opositor.

Además, argumentó que el caso de Tudares «no es aislado», sino «forma parte de un patrón que afecta a cientos de personas en Venezuela, incluidas mujeres y niños, sometidos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privación sistemática de derechos».

«Mientras estas prácticas persistan, no será posible hablar de paz ni de democracia, ni garantías para nadie. Venezuela necesita verdad, justicia y libertad para todos», concluyó el líder opositor, quien reclama la Presidencia desde el exilio al asegurar que venció a Maduro en las presidenciales de 2024.

En su cuenta de X, Mariana González lamentó este miércoles que haya pasado un año sin su esposo: «Un año sin respuestas. No tengo más palabras. Solo verdad, justicia y humanidad. Eso es todo lo que pedimos», indicó.

Tudares fue detenido el 7 de enero del año pasado, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, quien sigue en prisión. EFE

ame/eav

(vídeo)