González Urrutia cree que comicios de Bolivia son decisivos para democracia de la región

2 minutos

Caracas, 17 ago (EFE).- El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia señaló este domingo que las elecciones generales que se celebran este domingo en Bolivia son «decisivas» para su futuro y para la democracia de la región.

«Hoy Bolivia vive una jornada decisiva para su futuro y para la democracia en nuestra región. América Latina entera está atenta a lo que suceda, porque cada elección libre fortalece la paz y la integración entre nuestras naciones», indicó el exembajador en su cuenta de X.

González Urrutia sostuvo que la soberanía reside en la voluntad de los pueblos y su respeto es la base de la convivencia democrática.

«Reiteramos nuestro compromiso con unas elecciones transparentes, con la paz de las naciones y con el derecho de los ciudadanos a decidir su destino en libertad», añadió.

Más de 7,5 millones de personas están llamadas a las urnas en territorio boliviano para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo y otros 369.308 ciudadanos votarán en el exterior, aunque ellos solamente elegirán al binomio gobernante y no están obligados a sufragar.

El voto en el país suramericano es obligatorio y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y bancarias en los 90 días posteriores a los comicios.

En la víspera, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomendó que las personas no porten consigo un teléfono móvil al sufragar, tras conocerse denuncias de que en algunas instituciones estatales se estaría obligando a los funcionarios a votar por determinados candidatos y demostrar con fotografías de sus papeletas que así lo hicieron, bajo amenaza de despidos.

Para estos comicios, están desplegadas 14 misiones internacionales de observación electoral, las más numerosa la de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), además de otras cinco delegaciones nacionales para vigilar el proceso.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral. EFE

sc/lnm