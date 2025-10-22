González Urrutia dice que cada venezolano tiene «un papel» para asegurar «el cambio»

Caracas, 22 oct (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia de su país, aseguró este miércoles que cada uno de sus connacionales «tiene que llevar un papel» en el proceso para asegurar «el cambio» político en la nación suramericana.

En un encuentro virtual con políticos y otras personalidades, afirmó que el país «vuelve a necesitar esa misma capacidad de movilización, coordinación y compromiso» que hubo en las primarias de hace dos años, en las que la opositora María Corina Machado fue elegida como candidata para las presidenciales del 28 de julio de 2024, pero fue inhabilitada.

La exdiputada cedió la candidatura a González Urrutia para representar a la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en la elección presidencial, en la que el bloque asegura que ganó y considera fraudulenta la controvertida reelección de Nicolás Maduro proclamada por el organismo electoral, controlado por afines al chavismo.

González Urrutia, exiliado en España, recordó las primarias «no solo como un hecho electoral, sino como el punto de partida de esa gesta ciudadana que hizo posible el triunfo del 28 de julio».

«Trabajamos para defender y hacer efectivo ese triunfo y en esa tarea contamos con todos. Cada ciudadano tiene que llevar un papel; cada comunidad, una responsabilidad. El camino sigue abierto», añadió.

«Lo que comenzó el día de las primarias nos exige la misma disciplina, serenidad y la misma convicción, porque la fuerza que transformó aquel proceso electoral en una expresión de poder ciudadano es la misma que puede asegurar la transición democrática», expresó.

González Urrutia señaló que, tras las primarias, Machado, hoy nobel de la paz, «emprendió una campaña que inspiró a todo un país», durante la que «recorrió pueblos y ciudades en carro, en moto, en camiones, con pocos recursos pero con una determinación y una voluntad que encendió luces en medio de tanta oscuridad».

«Esa movilización no solo sumó apoyos, sino que animó la esperanza y la convicción de que el cambio era posible», agregó.

González Urrutia y Machado, así como la coalición opositora, aseguran contar con el 85,18 % de las actas electorales emitidas el día de las presidenciales y recogidas por miles de ciudadanos que participaron como testigos y miembros de mesa, las cuales, insisten, prueban la reclamada victoria del opositor, mientras que el chavismo asegura que son falsas. EFE

