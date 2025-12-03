The Swiss voice in the world since 1935
González Urrutia dice que condena contra su yerno es una «represalia política»

Caracas, 3 dic (EFE).- El líder de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia dijo este miércoles que la condena contra su yerno Rafael Tudares a 30 años de prisión es una «represalia política» para intentar afectarlo y «distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024», en referencia a las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

«Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país», señaló el exembajador en una publicación en X. EFE

